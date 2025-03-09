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أحمد الشرع: طالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا

07:37 ص الأحد 09 مارس 2025

أحمد الشرع

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وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إن ما يحصل في سوريا اليوم متوقع، داعيا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وأضاف الشرع في كلمة بعد صلاة الفجر بمسجد الأكرم بحي المزة: "قادرون أن نعيش سوية في سوريا قدر المستطاع وطالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الشرع: إن ما يحدث في البلاد حاليا هو ضمن التحديات المتوقعة وندعو السوريين للاطمئنان بأن سوريا تتمتع بمقومات البقاء.

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