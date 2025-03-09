الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة مفاجئة في عدد من القواعد

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش بدأ مناورة مفاجئة في عدد من القواعد، بهدف اختبار الجاهزية ضد أي عملية تسلل.

وقال موقع "واينت"، إنه تحت إشراف رئيس الأركان اللواء إيال زامير، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي اختبارا مفاجئا لفحص جاهزية قواته للتعامل مع سيناريوهات التسلل إلى القواعد والمواقع، بما في ذلك في المناطق الأمنية الأمامية، وفقا لروسيا اليوم.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن التمرين سيحاكي، من بين أمور أخرى، سيناريوهات التسلل إلى قاعدة رامات ديفيد من عدة اتجاهات في وقت واحد، في سيناريو مفاجئ.

ولفت المتحدث إلى أن التمرين سيشهد تحركات نشطة لقوات الأمن والقوات الجوية، كما ستسمع أصوات انفجارات في المنطقة.

وأفادت موقع "واينت"، أن مراقب الجيش سيجري زيارة كفاجئة في قطاع القيادة الشمالية، تحت إشراف رئيس الأركان.

وتهدف الجولة التفتيشية المفاجئة إلى فحص الجاهزية والانضباط العملياتي والروتين العملياتي لوحدات الدفاع في قطاع القيادة الشمالية.

وكان زامير قال في وقت سابق إن "الحرب قد تستأنف في أي لحظة، ويجب هزيمة حماس"، معتبرا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم ينفذ مهمته في السابع من أكتوبر".

من الجدير ذكره أن إيال زامير تسلم رئاسة الأركان من سلفه هرتسي هاليفي الذي أعلن مطلع هذا العام استقالته من منصبه مؤكدا تحمله "مسؤولية فشل 7 أكتوبر".