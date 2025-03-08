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تسرب وقود قبالة جزيرة سياحية في بورتوريكو يثير تحذيرات صحية

08:01 م السبت 08 مارس 2025

تسرب وقود قبالة جزيرة سياحية في بورتوريكو يثير تحذ

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سان خوان (بورتوريكو) (أ ب)

يحقق خفر السواحل الأمريكي، اليوم السبت، في تسرب وقود قبالة جزيرة فييكيس الصغيرة التابعة لبورتوريكو، والتي تُعد وجهة سياحية شهيرة.

وأفاد مسؤولو الطوارئ المحليون، بعد ظهر أمس الجمعة، برصد بقعة نفطية تمتد لمسافة ميل واحد وانبعاث رائحة قوية للديزل على طول شاطئ "صن باي"، المعروف بمياهه الصافية الفيروزية.

وذكر خفر السواحل أن شخصًا واحدًا على الأقل تعرض لهذه المادة غير المعروفة وتلقى العلاج. وحثت السلطات السكان والسياح على تجنب السباحة في المنطقة.

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تسرب وقود قبالة جزيرة فييكيس خفر السواحل الأمريكي
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