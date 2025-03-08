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نشطاء يفتتحون مركزا للإجهاض أمام البرلمان البولندي في اليوم العالمي للمرأة

05:08 م السبت 08 مارس 2025

نشطاء يفتتحون مركزا للإجهاض أمام البرلمان البولندي

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وارسو، (بولندا) (أ ب)

افتتح نشطاء حماية حقوق الإجهاض البولنديون مركزًا قبالة مبنى البرلمان في وارسو، اليوم السبت، حيث يمكن للنساء الذهاب لإجراء عمليات الإجهاض باستخدام الحبوب ، إما بمفردهن أو مع نساء أخريات.

ومثلت عملية افتتاح المركز في اليوم العالمي للمرأة على الجانب الآخر من المجلس التشريعي تحديًا رمزيًا للسلطات في الدولة الكاثوليكية الرومانية التقليدية، التي تمتلك أحد أكثر القوانين تقييدًا بشأن الإجهاض في أوروبا.

وتحظر بولندا الإجهاض وتضطر النساء للسفر للخارج للخضوع لعمليات الإجهاض.

ووقفت مجموعة صغيرة من المتظاهرين من ذوي الأصوات المرتفعة خارج المركز، بينما تجمع النشطاء في الداخل لافتتاحه.

وكان مع النشطاء مجموعة من حراس الأمن الخاصة، بينما فصلت الشرطة أيضًا المتظاهرين عمن هم بالداخل.

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نشطاء حماية حقوق الإجهاض البولنديون وارسو عمليات الإجهاض اليوم العالمي للمرأة
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