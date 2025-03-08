أبرزهم بريطانيا.. 4 دول أوروبية ترحب بالخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة

وكالات

قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السبت، إنهم يدعمون الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة التي ستكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

وذكر الوزراء في بيان مشترك: "تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، تفاصيل جديدة حول الخطة العربية التي أقرتها القمة العربية مؤخرا لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال لقاءات موسعة عقدتها الوزارة مع السفراء والمراسلين الأجانب.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "في إطار الجهود المبذولة للترويج للخطة العربية (للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة) التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم 4 مارس 2025، عقدت وزارة الخارجية سلسلة لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك ممثلى المنظمات الدولية حيث تم استعراض خلالها التصور الشامل للخطة وعناصرها ومراحلها الثلاث".

وأضافت الخارجية المصرية في بيانها أن الخطة "ستشمل إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء إجمالي 460 ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق".

وأردفت وزارة الخارجية المصرية أنه "قد تم التأكيد خلال اللقاءات على أن الخطة تم صياغتها بصورة تراعي حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وحتى يستعيد الحياة الطبيعية".

وأوضحت: "كما تناولت اللقاءات عددا من الموضوعات الأخرى، من بينها تحقيق الأمن في قطاع غزة من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، فضلا عن تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة".