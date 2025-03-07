"لا غاية لنا بدمائكم".. الرئيس السوري يوجه رسالة إلى فلول النظام السابق

وكالات

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة إلى فلول النظام السابق، مؤكداً أن بعض هذه العناصر سعت لاختبار “سوريا الجديدة” التي يجهلونها.

وأضاف أن سوريا ستظل واحدة موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وأن أي هجوم على أي محافظة سورية سيؤدي إلى تضامن باقي المحافظات معها لنصرتها وحمايتها.

وأشار الرئيس السوري إلى أن سوريا اليوم لا فرق فيها بين السلطة والشعب، وأن البلد بحاجة إلى الجميع من أجل حمايتها والحفاظ على استقرارها، موضحا: “لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح”.

وفي رسالته إلى فلول النظام، أكد الشرع: “لقد قاتلناهم في معركة التحرير رغم محاولاتهم قتلنا”، مضيفا : “نريد إصلاح البلاد التي دمرتموها، ولا غاية لنا بدمائكم”، متهمًا إياهم بالجهل والتسبب في الاعتداء على جميع السوريين.

كما أشاد الشرع بالتزام قوى الجيش والأمن في حماية المدنيين، وقدم الشكر لهم على سرعة أدائهم في مواجهة هذه التحديات. واعتبر أن فلول النظام السابق يسعون إلى استفزاز الدولة، لكنهم لن يفلتوا من المحاسبة.

وتابع الشرع: “سنلاحقهم وسنقدم من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب إلى محكمة عادلة”.

وأكمل الشرع مؤكداً ضرورة إلقاء فلول النظام السابق أسلحتهم، وأشار إلى أن قوى الأمن لن تسمح لأي شخص بالتجاوز أو المبالغة في رد الفعل.

وأضاف: “ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا، وسنحافظ على السلم الأهلي في سوريا”.

وشدد الرئيس السوري على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، قائلاً: “لن يبقى سلاح منفلت في سوريا”، مشيرًا إلى أن أي تجاوز بحق المدنيين سيقابل بحساب شديد.

وأكد على أن حماية أهلنا في الساحل وفي مناطق الاشتباك هي جزء من واجب الدولة، مع الحفاظ على السلم الأهلي.