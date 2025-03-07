نحن لا نعطي أموالا.. ترامب يعلق على محادثات أمريكا المباشرة مع حماس

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته تجري محادثات مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا في غزة.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نجري محادثات مع حماس، ونحن نساعد إسرائيل في تلك المناقشات، لأننا نتحدث عن الأسرى الإسرائيليين، ونحن لا نفعل أي شيء فيما يتعلق بحماس، نحن لا نعطي أموالا"، وتابع: "عليك التفاوض، وهناك فرق بين التفاوض ودفع الأموال، نريد إخراج هؤلاء الناس".

وعندما سُئل عن الإجراءات الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها إذا لم تطلق "حماس" سراح الأسرى المتبقين، رد ترامب: "سوف تكتشفون ذلك"، لكنه أضاف أن "شخصًا ما سوف يضطر إلى أن يكون أكثر خشونة مما يتعرض له إنه لأمر مخز".

وكان ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، كشف أن المحادثات التي أجرتها بلاده مع حركة "حماس" كانت بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا في غزة.

وأضاف ويتكوف، للصحفيين في البيت الأبيض: "لم أقابل حماس، لكن فهمي هو أن أي مناقشات مع حماس كانت حديثة ليست منذ 3 أسابيع، كما ورد، بل يومين، وهذا من اختصاص المبعوث الخاص"، في إشارة إلى آدم بوهلر، الذي اختاره ترامب ليكون مبعوثًا لشؤون الأسرى.

وتابع:"في الواقع، هذه وظيفته، وهي إعادة هؤلاء الناس إلى ديارهم نحن نساعد في هذا الجهد لذلك، أشيد به لقيامه بذلك إنه يهتم بالأرواح، وأسر الأسرى تعتقد أنها ممتنة لذلك، وكذلك الرئيس ترامب".

وكان ترامب قال عبر منصته تروث سوشال، الأربعاء، إن "حماس ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تفرج عن الأسرى الآن".