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بلاغات عن إطلاق نار في قاعدة فلوريدا البحرية

09:28 م الخميس 06 مارس 2025

بلاغات عن إطلاق نار في قاعدة فلوريدا البحرية

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بينساكولا، فلوريدا- (أ ب)

قال مسؤول بالشرطة إنه "لا توجد دلائل على وجود مطلق نار نشط" ولم تقع إصابات بعد تقرير عن حدوث طلقات رصاص فى "كوري ستيشن"، وهي قاعدة بحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا.

وقال تشيب سيمونز رئيس الشرطة أن شخصا ما أبلغ عن سماع عدة أعيرة نارية اليوم الخميس، لكن رجال الشرطة أجروا بحثا ولم يعثروا على دليل على إطلاق نار أو ضحايا.

وتم إغلاق مداخل القاعدة ومحطة بينساكولا البحرية الجوية بينما تحقق الشرطة في الواقعة. وأضاف سيمونز أن رجال الشرطة ما زالوا يجرون مسحا شاملا للقاعدة.

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