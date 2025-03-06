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ليتوانيا تنسحب من اتفاقية حظر القنابل العنقودية بسبب مخاوف من روسيا

06:54 م الخميس 06 مارس 2025

ليتوانيا

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(د ب أ)

انسحبت ليتوانيا اليوم الخميس رسميا من الاتفاقية الدولية لحظر القنابل العنقودية بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووقعت أكثر من 120 دولة على الاتفاقية التي تحظر حيازة القنابل العنقودية واستخدامها وإنتاجها.

كان البرلمان في فيلنيوس قد قرر في يوليو الانسحاب من الاتفاقية، التي انضمت إليها ليتوانيا في 2008.

وقالت وزيرة الدفاع دوفيليه شاكالييني إن الانسحاب من الاتفاقية ليس متعلقا بنوع الأسلحة التي تعتزم ليتوانيا شراءها فحسب.

ونقلت الإذاعة الليتوانية عن وزيرة الدفاع قولها إن الانسحاب يتعلق أيضا بإرسال "رسالة استراتيجية" مفادها أن ليتوانيا مستعدة "لاستخدام كل شيء" إذا لزم الأمر.

وتعتبر الحكومة في فيلنيوس القنابل العنقودية إجراء دفاعيا مؤثرا. كما أنها تشير إلى أنه ليست هناك أي دولة تشترك في الحدود مع روسيا قد وقعت على الاتفاقية ما عدا النرويج.

وفي يناير الماضي، تعهد رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى ما بين 5 % و6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من 2026، بسبب خطر حدوث عدوان روسي في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، تنفق ليتوانيا التي تحد روسيا، أكثر من 3 %.

كما - تقدمت ليتوانيا بطلب للحصول على دعم من بنك الاستثمار الأوروبي لبناء القاعدة العسكرية الألمانية المقرر إقامتها في البلاد لتعزيز دفاعاتها.

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