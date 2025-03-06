تقارير: أمريكا تقدم مقترحًا جديدًا إلى حماس بشأن الصفقة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحا جديدا إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن الصفقة.

وقال مصدر فلسطيني، الخميس، لـ سكاي نيوز عربية، إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 أسرى أحياء مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يومًا وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع المصدر المطلع على المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة أن "واشنطن طلبت من حماس إطلاق سراح عشرة أسرى من أصل 25 من الأحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوم وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا".

وأضاف المصدر أن "حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد مسؤول في حماس لوكالة "فرانس برس" إجراء اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، تناولت الإفراج عن أسرى أمريكيين لا يزالون في قطاع غزة.

وبدورها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن مسؤولين أمريكيين أجروا "محادثات ومناقشات مستمرة" مع مسؤولين من حماس، متخلين بذلك عن سياسة أمريكية طويلة الأمد بعدم التعامل بشكل مباشر مع الحركة.

وقال البيت الأبيض، ردا على سؤال عن المحادثات، إن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الأسرى آدم بوهلر لديه تفويض بالحديث مباشرة مع حماس.

ولطالما تجنبت الولايات المتحدة التواصل المباشر مع الحركة، التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997.

وأتى الإعلان عن المحادثات قبيل تحذير شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح أبواب الجحيم إن لم تفرج حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين.