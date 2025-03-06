القمة الأوروبية: زيادة النفقات الدفاعية ودعم صناعة الدفاع لمواجهة التهديدات

وكالات

كشفت مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية عن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز استقلاليته في مجال الدفاع لمواجهة التهديدات المتزايدة.

ودعا البيان إلى زيادة كبيرة في نفقات الدفاع على المستوى الوطني، مع اقتراح دعم الدول الأعضاء من خلال قروض مضمونة من ميزانية الاتحاد.

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم صناعة الدفاع عبر زيادة التمويل وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب توحيد المتطلبات وتعزيز المشتريات المشتركة بهدف تقليل التكاليف.

كما تم الإعلان عن إعداد ورقة بيضاء لمستقبل الدفاع، والتي تهدف إلى تعزيز التمويل وتطوير قطاع الدفاع الأوروبي.

فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للبلاد في دفاعها ضد العدوان الروسي، مؤكداً التزامه بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً.

كما شدد البيان على أنه لا مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون مشاركتها الفاعلة، ولا مفاوضات تؤثر على أمن أوروبا دون مشاركة الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن أي هدنة يجب أن تكون جزءًا من اتفاق سلام شامل، يتضمن ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مع استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا لضمان تحقيق السلام من خلال القوة.