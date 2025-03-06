تصريح ترامب "لم يسمع بها أحد" يثير أزمة دبلوماسية مع دولة أفريقية

كتبت- سلمى سمير:

أعربت حكومة ليسوتو، اليوم الخميس، عن استيائها الشديد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سخر فيها من الدولة الإفريقية خلال خطابه أمام الكونجرس، ووصفتها بأنها "غير مقبولة ومحرجة"، مؤكدة أنها لن تتهاون في الرد على هذه الإهانة.



قال ترامب خلال دفاعه عن خفض المساعدات الخارجية الأمريكية: "قدمنا ثمانية ملايين دولار لدعم مجتمع الميم في دولة لا أحد سمع بها من قبل"، في إشارة إلى ليسوتو، مما أثار ضحك المشرعين الجمهوريين في الكونجرس.

في اليوم التالي، أكد وزير خارجية ليسوتو، ليجون مبوتجواني، أن حكومته "مصدومة ومحرجة" من تلك التصريحات، مضيفًا: "لم نكن نتوقع من رئيس دولة أن يتحدث عن دولة ذات سيادة بهذه الطريقة". كما أعلن أن الحكومة سترسل خطاب احتجاج رسمي إلى واشنطن.



وفي الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى تمويل أمريكي بقيمة ثمانية ملايين دولار لدعم حقوق مجتمع الميم في ليسوتو، نفت المنظمات المحلية المعنية بحقوق هذه الفئة تلقي أي أموال من الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم منظمة "بيبولز ماتريكس"، تامبوسي موثوبينج: "نحن ببساطة لا نتلقى منحًا من واشنطن، وليس لدينا أي علم بتمويل بقيمة ثمانية ملايين دولار".



وفقًا للموقع الرسمي للمساعدات الخارجية الأمريكية، لم يتم تخصيص أي دعم مالي لحقوق مجتمع الميم في ليسوتو. وبدلاً من ذلك، أُنفِق ما يقارب 120 مليون دولار عام 2024 على برامج الصحة والسكان، منها 43.5 مليون دولار لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة.

وليسوتو هي دولة جبلية صغيرة تقع على ارتفاع 1000 متر، وتعرف جغرافيا باسم الدولة "الجيب" بحيث تقع كل حدودها داخل جنوب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 2.3 مليون نسمة.

وتعاني ليسوتو من ثاني أعلى معدل إصابة بالإيدز عالميًا، حيث يعيش نحو ربع السكان البالغين مع الفيروس. ومنذ عام 2006، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 630 مليون دولار لمكافحة الإيدز هناك، لكن تعليق ترامب للمساعدات الخارجية في فبراير الماضي أدى إلى تعليق برامج الوقاية من المرض، مما دفع أكثر من 30 منظمة غير حكومية للتحذير من خطر انهيار هذه البرامج.

من جانبه علق الصحفي والناشط كانانيلو بولويتسي، عبر منصة "إكس" قائلاً: "هل سمعت عن مملكة في السماء؟ بالطبع لا، فأنت مشغول كثيرًا بلعب الجولف لتلاحظها".

وأضاف بولويتسي: "ليسوتو هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقع بالكامل على ارتفاع يفوق 1000 متر، وهو مستوى لم تصل إليه شعبيتك قط. نحن هنا، نحن فخورون، ولسنا مجرد مادة للسخرية".