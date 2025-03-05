أبو الغيط: 7 أكتوبر سبب الدمار في غزة ولا ننكر حق المقاومة

(وكالات)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مقابلة مع قناة العربية، إن الدمار الذي حل بقطاع غزة جاء نتيجة لأحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس "ذهبت في الاتجاه الخاطئ".

وأوضح أبو الغيط، أن الولايات المتحدة تركز على التعامل مع حماس أكثر من السلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس توجهات السياسة الأمريكية في المرحلة الحالية. كما أشار إلى أن جهود إعادة إعمار غزة لن تبدأ إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار.

وصرح، أبو الغيط، أن جامعة الدول العربية لا تنكر "حق المقاومة الفلسطينية" طالما أن هناك احتلالًا ورفضًا للتسوية، مشيرًا إلى أن المقاومة "لها أشكال عديدة جدًا". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة "لا ترغب برؤية المزيد من القتل على الأرض الفلسطينية" حسب تعبيره.

وحول مستقبل الوضع الأمني في القطاع، لم يستبعد أبو الغيط احتمال وجود قوات تابعة للأمم المتحدة في غزة لسنوات، لكنه أكد في الوقت ذاته عدم توفر تفاصيل واضحة حول وجود قوات أجنبية هناك. وأضاف أن رد الفعل الأميركي الحالي يدل على أن المفاوضات المستقبلية بشأن غزة ستكون "شاقة ومعقدة".

وفيما يخص إعادة الإعمار، أوضح أبو الغيط أنه هناك "شبه اتفاق" على أن البنك الدولي سيشرف على صندوق إعادة إعمار القطاع، لضمان وصول المساعدات وإدارتها بفعالية.