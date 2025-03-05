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قبيل مغادرته مصر.. الرئيس اللبناني يوجه برقية شكر إلى الرئيس السيسي

10:33 ص الأربعاء 05 مارس 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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بيروت - (د ب أ)

وجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل مغادرته مصر عائداً إلى بيروت، بعد مشاركته في القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس في مصر، متمنيا أن تلقى قرارات القمة المتابعة والتطبيق.

وغادر الرئيس عون صباح اليوم، القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، متوجها الى بيروت في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي سميت بقمة فلسطين.، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقبيل مغادرته، وجه الرئيس عون برقية شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها " يطيب لي ، وأنا أغادر أجواء جمهورية مصر العربية ، أن أشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية - قمة فلسطين التي أتمنى أن تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق ، والتي كان لسيادتكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى إقرارها ".

وأضاف "على أمل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان، نتمنى لسيادتكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدم والفلاح".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية قد توجه صباح أمس إلى القاهرة يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، آتياً من الرياض، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية.

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