وزير الخارجية: مستقبل قطاع غزة سيتم إدارته من قبل لجنة غير فصائلية

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إن خطة إعادة إعمار قطاع غزة هدفها ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشدد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على أنه يجب حل جذور الأزمة الحالية، ولن تعيش إسرائيل في أمان دون سلام في المنطقة.

وأكد أن إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي والإنساني ولا يجب أن تكون هناك دولة فوق القانون، مضيفًا "يجب حشد كل الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي والإنساني".

وأوضح وزير الخارجية، أن مستقبل قطاع غزة سيتم إدارته من قِبل لجنة غير فصائلية تتولى المهام الأمنية وإعادة الإعمار.

وبخصوص الوضع في لبنان، قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، "نؤكد على الدعم المصري الدائم والثابت للشعب اللبناني".