وزير الخارجية السعودي يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

(وكالات)

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لترأس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية.

ووصل وزير الخارجية السعودي، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر أن تبحث القمة، التي تستضيفها مصر، تطورات القضية الفلسطينية والجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتنطلق اليوم أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة، التي دعت إليها مصر، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وسط مساعٍ عربية لمواجهة المقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين في دول عربية.

وتشهد القمة حضور عدد من القادة العرب، بالإضافة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة.