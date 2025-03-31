بكين تؤكد سلامة 3 صينيين مشتبه باختطافهم قبالة سواحل غانا

(أ ب)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، سلامة ثلاثة مواطنين صينيين كان يشتبه بتعرضهم للاختطاف قبالة سواحل غانا، دون ذكر تفاصيل.

وكانت السلطات الغانية قد أعلنت أمس الأول السبت، أنها تحقق في "هجوم من يشتبه بأنهم قراصنة" على سفينة صيد مسجلة في غانا، والذي أسفر عن فقدان ثلاثة من أفراد الطاقم الصينيين.

وقالت القوات المسلحة الغانية، في بيان مساء الخميس الماضي، إن "التقارير أشارت إلى أن سبعة مسلحين صعدوا على متن السفينة وأطلقوا طلقات تحذيرية، مما دفع العديد من أفراد الطاقم إلى البحث عن ملجأ في منطقة آمنة".

وأضافت القوات المسلحة أن "القراصنة" بقوا على متن السفينة لنحو ثلاث ساعات بعد جمع كل من كانوا على متنها ومصادرة هواتفهم. وبعد مغادرة المسلحين السفينة، تبين اختفاء ثلاثة أشخاص من أفراد الطاقم.

وقالت القوات المسلحة الغانية إن السفينة "مينجكسين 1" راسية الآن في الميناء.

وتعتبر القرصنة ظاهرة شائعة في خليج غينيا قبالة سواحل غرب أفريقيا. وعلى مر السنين، قام الصينيون برفع الأعلام الغانية على سفنهم للصيد في المياه الغانية، وفقا لجهات رقابية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، للصحفيين، سلامة جميع أفراد الطاقم. وقال المتحدث باسم الوزارة، قوه جيا كون، "ستواصل الصين العمل مع غانا لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية في غانا بفعالية".