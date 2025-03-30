الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال 5 جثامين بينها 2 من طواقمنا برفح جنوب غزة

وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، انتشال 5 جثامين بينها 2 لمسعفين من طاقمه المفقود منذ 8 أيام شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأفاد الهلال الأحمر، أمس السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت ترفض السماح للجهات المختصة بالبحث عن طواقمه المفقودة في رفح.



وقال "إن مصير 7 من طواقم الإسعاف التابعة لنا ما يزال مجهولًا منذ تسعة أيام، عقب حصارهم واستهداف من قوات الاحتلال في رفح"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، "أن قوات الاحتلال رفضت اليوم السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان غربي رفح للبحث عن الطواقم المفقودة".



وأدان تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، وحمله المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم، خاصة وأن المعلومات الأولية تؤكد تعرضهم لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.