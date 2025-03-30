جاء التوقيت الصيفي.. أوروبا تُقدم عقارب الساعة



وكالات

قامت معظم الدول الأوروبية بتقديم الوقت لساعة واحدة صباح يوم الأحد، مع انتقال القارة إلى العمل بالتوقيت الصيفي.

وتم تقديم الساعات في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، ساعة واحدة من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، مما يبشر بأمسيات أطول ونهار أكثر إشراقا.

يعني هذا أن أجزاء من أوروبا ستعمل خلال الأشهر القادمة بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، قبل أن تعود إلى توقيت وسط أوروبا في الخريف، عندما تعود الساعات مرة أخرى ساعة واحدة في 26 أكتوبر المقبل، وفقا لسكاي نيوز.

وتتحول بريطانيا من توقيت جرينتش إلى التوقيت الصيفي البريطاني، بينما ينتقل شرق القارة من توقيت شرقي أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرقي أوروبا.