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المجلس الوزاري الإسرائيلي يُوصى بتنفيذ خطة ما قبل 7 أكتوبر.. ماذا تتضمن؟

01:01 ص الأحد 30 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر أوصى بتنفيذ خطة ما قبل 7 أكتوبر وفق ما حددته وحدة التنسيق الحكومي.

أوضحت القناة العبرية، أن الخطة أعدها في يونيو 2023 رئيس الأركان السابق هارتسي هاليفي مع الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن وحدة تنسيق العمل الحكومي اقترحت قبول حكم حماس وأوصت بتنفيذ فكرة الهدنة طويلة الأمد.

وبحسب وثيقة حكومية، فإن وحدة التنسيق الحكومي قدمت قبل أشهر من 7 أكتوبر خطة تسوية مع حماس.

,طالب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بالتحقيق معه ومع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في ما سبق 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى".

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7 أكتوبر حماس الاحتلال الإسرائيلي المجلس الوزاري الإسرائيلي
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