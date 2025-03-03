قادة عرب يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة

وكالات

بدأ قادة عرب اليوم الإثنين، بالتوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تعقد غدًا الثلاثاء لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وغادر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد غادر البلاد الإثنين، متوجها إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية لمناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأعلن الديوان الملكي البحريني، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة اليوم متوجهًا إلى مصر.

وأضاف أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيترأس أعمال القمة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الأحد.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الكويتية -اليوم الإثنين- إن ممثل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح "يغادر الكويت الثلاثاء متوجهًا إلى مصر العربية الشقيقة لترؤس وفد الكويت في القمة العربية غير العادية".

فيما كشفت الخارجية التونسية في بيان لها، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد النفطي بترؤس وفد بلاده في القمة، على أن يشارك الإثنين في اجتماع وزاري تحضيري بالقاهرة.

وستناقش القمة التطورات المستجدة للقضية الفلسطينية، كما تبحث "الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، يؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات"، وفق الهيئة.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.