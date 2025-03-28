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مصر تدين الهجوم الإرهابي على قوة المهام المشتركة في حوض بحيرة تشاد

09:05 م الجمعة 28 مارس 2025

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد، في المناطق الحدودية بين نيجيريا والكاميرون، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا من الجيش الكاميروني وإصابة آخرين.

وأكدت مصر، حكومة وشعبًا، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، تضامنها مع الكاميرون في مواجهة الإرهاب، معربة عن خالص تعازيها لحكومة وشعب الكاميرون وأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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