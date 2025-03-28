ترامب يطلب من المحكمة العليا تصريحا باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين

(أ ب )

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الإذن باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون زمن الحرب، في القرن الثامن عشر، مع استمرار المعركة القضائية بهذا الشأن.

وتم رفع الاستئناف الطارئ أمام المحكمة العليا في أعقاب رفض التماس الإدارة الجمهورية المقدم إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أبقت لجنة من قضاة الاستئناف أمرا يحظر بشكل مؤقت ترحيل المهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي لم يستخدم إلا في حالات نادرة.

ودفعت وزارة العدل في ملفات المحكمة بأنه لا ينبغي أن تتدخل المحاكم الاتحادية في المفاوضات الدبلوماسية الحساسة.

كما زعمت أنه يتعين على المهاجرين رفع قضيتهم في محكمة اتحادية في تكساس، حيث تم احتجازهم.

وقام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بوسبيرج ، كبير القضاة في المجلس الاتحادي في واشنطن بإصدار الأمر بمنع عمليات الترحيل بشكل مؤقت.

واستند ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتبرير ترحيل مئات الأشخاص بموجب إعلان رئاسي يصف عصابة ترين دي أراجوا بأنها قوة غازية.

ورفع محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الدعوى نيابة عن خمسة من الفنزويليين غير المواطنين الذين كانوا محتجزين في تكساس، بعد ساعات من الإعلان عن هذا الإجراء.

وحددت المحكمة موعدا نهائيا يوم الثلاثاء المقبل لتلقي الرد من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وأصبحت القضية موضع نقاش ساخن وسط تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والمحاكم الاتحادية.