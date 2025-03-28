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القيود على استخدام المتحولين جنسيًا للمراحيض تدخل حيز التنفيذ في مونتانا الأمريكية

12:30 ص الجمعة 28 مارس 2025

القيود على استخدام المتحولين جنسيًا للمراحيض تدخل

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هيلينا، أمريكا (أ ب)

لم يعد بإمكان الأشخاص المتحولين جنسيًا في ولاية مونتانا الأمريكية استخدام المراحيض في الأماكن العامة إذا كانت غير متوافقة مع جنسهم عند الولادة، بعدما صادق الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي على القيود الجديدة لتصبح قانونًا يوم أمس الخميس.

ويتطلب القانون أن توفر المباني العامة، بما في ذلك مبنى برلمان الولاية والمدارس وأماكن الاحتجاز والسجون والمكتبات وملاجئ المعرضين للعنف المنزلي المدعومة من الولاية، مساحات منفصلة لمراحيض كل من الرجال والنساء.

ويعرف القانون الجنس بناء على كوروموسومات الشخص وأعضائه التناسلية، حتى عندما حكم محكمة إقليمية في وقت سابق من العام الجاري أن هذا التعريفات غير دستورية.

وأعلن القانون الجديد أيضًا أن هناك جنسين فقط، ذكر وأنثى، ما يخالف حكم قاض صدر العام الماضي وألغى نفس التعريف.

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