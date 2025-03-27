إعلان

لندن: بريطانيا وفرنسا تدعوان لاجتماع مجلس الأمن بشأن غزة

11:51 م الخميس 27 مارس 2025

وزارة الخارجية البريطانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا وفرنسا تدعوان لاجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وحماية موظفي الإغاثة.

وأكدت الخارجية البريطانية، أن موظفو العمل الإنساني يواجهون صعوبة متزايدة في العمل بقطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الجاري، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 113 ألف آخرين، منذ أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية البريطانية اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة الوضع الإنساني في قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان