لندن: بريطانيا وفرنسا تدعوان لاجتماع مجلس الأمن بشأن غزة

وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا وفرنسا تدعوان لاجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وحماية موظفي الإغاثة.

وأكدت الخارجية البريطانية، أن موظفو العمل الإنساني يواجهون صعوبة متزايدة في العمل بقطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الجاري، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 113 ألف آخرين، منذ أكتوبر 2023.