رومانيا توافق على قانون إسقاط المسيرات العسكرية الأجنبية في أجواءها

بوخارست (د ب أ)

أصبح بإمكان رومانيا إسقاط طائرات مسيرة عسكرية أجنبية تنتهك مجالها الجوي، بعد أن وافقت المحكمة الدستورية على قانون جديد اليوم الخميس.

ويأتي هذا التشريع، الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، وسط قتال متواصل في أوكرانيا المجاورة.

وطعنت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة ، أيه يو أر ، وإس أو إس رومانيا وبي أو تي ، على القانون ودفعت بقولها إنه يمنح قوى أجنبية سلطات غير مشروعة . واتهم النقاد هذه الأحزاب بالتعاطف مع روسيا. لكن رفضت المحكمة الطعن.

وكونها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تراقب رومانيا عن كثب هجمات جوية روسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وسقط حطام طائرات مسيرة روسية على الأراضي الرومانية مرات عدة منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وطالب الجيش الروماني منذ فترة طويلة بسلطة قانونية أكثر وضوحًا لإسقاط طائرات مسيرة غير مصرح بها، حتى في وقت السلم.