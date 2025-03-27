الدعم قد يتبخر.. أوروبا تهدد أحمد الشرع إذا لم ينفذ هذا المطلب

وكالات

أرسل الاتحاد الأوروبي رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع مفادها أن الأحداث في البلاد تسير بشكل يحتاج إلى السيطرة، وكبح جماح المسلحين المتشددين على رأس الأولويات، لكي تتجه البلاد إلى المسار الصحيح.



ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء فإن 3 مبعوثين أوروبيين، سلموا رسالة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مؤخرا، وحذرت الرسالة من أن الدعم الدولي للإدارة السورية الجديدة قد يتبخر، ما لم تتخذ إجراءات حاسمة بهذا الخصوص.

وطالب مبعوث أوروبي بتطهير قوات الأمن من مرتكبي المذابح في الساحل السوري. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن ما جرى في الساحل السوري أفعال لايمكن التهاون فيها، وطالب الحكومة بتحديد المسؤولين عنها وإدانتهم.

الرسالة الأوروبية ليست الأولى، فقبل ذلك دعت واشنطن إلى محاسبة مرتكبي الهجمات. لكن المشكلة بالنسبة للإدارة السورية الجديدة، وفقا لرويترز هي أن هيئة تحرير الشام، كانت تضم قبل حلها، نحو 20 ألف مسلح فقط، مما يدفع السلطات للاعتماد على آلاف المقاتلين الآخرين، بما في ذلك مقاتلين أجانب وفصائل متشددة.