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الإفراج عن 7 صحفيين في إسطنبول بعد اعتقالهم خلال تغطية المظاهرات

11:12 ص الخميس 27 مارس 2025

تركيا

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(وكالات)


أمرت محكمة إسطنبول بالإفراج عن 7 صحفيين كانوا قد اعتُقلوا خلال تغطيتهم للمظاهرات الأخيرة في المدينة، وفق ما أفادت به قناة "إن دي تي في" التركية.

وبحسب القناة، جاء القرار بعد قبول المحكمة لاستئناف قدمه الصحفيون المعتقلون، ومن بينهم المصور الصحفي ياسين أكجول العامل في وكالة "فرانس برس".

وكان اتحاد الصحفيين الأتراك قد كشف في 25 مارس عن توقيف 11 صحفيًا بتهمة خرق قانون التظاهر.

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا أن عدد المعتقلين بسبب المشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها تضامنًا مع عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، قد تجاوز 1400 شخص. كما أكدت تقارير إعلامية محلية أن 172 شخصًا اعتُقلوا يوم الثلاثاء، بينهم 11 صحفيًا.

وفي وقت سابق، دعت وكالة فرانس برس الرئاسة التركية إلى إطلاق سراح مراسلها المحتجز.

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تركيا إسطنبول المظاهرات
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