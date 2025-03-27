ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية لـ26 قتيلًا



وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في كوريا الجنوبية إلى 26 قتيلا، فيما بلغت مساحة الحرائق نحو 12 ألف هكتار.

قالت السلطات، إن أكثر من 37 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة، وسط استمرار الجهود لاحتواء النيران التي تعرقلها الرياح العاتية والتضاريس الوعرة، وفقا لروسيا اليوم.

ولا تزال جهود إخماد النيران مستمرة، رغم الصعوبات التي تواجه فرق الإطفاء بسبب الرياح القوية واتساع رقعة الحرائق.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، هان دوك سو الحرائق بأنها "الأسوأ في تاريخ البلاد"، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لمنع انتشارها.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الغابات الكورية الجنوبية عن تحطم إحدى طائرات الإطفاء التابعة لها، ما أسفر عن مقتل الطيار.