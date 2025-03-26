جانتس: إسرائيل على بعد خطوة من حرب أهلية

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن آلاف الإسرائيليين يحتجون في القدس على إقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية والانقلاب على القضاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن زعيم معسكر الدولة بيني جانتس ينضم إلى آلاف المحتجين على التشريع القضائي.

وأكد جانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي، أن إسرائيل على بعد خطوة من حرب أهلية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت ينضم إلى المظاهرات في القدس.