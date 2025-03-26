إعلان

جانتس: إسرائيل على بعد خطوة من حرب أهلية

09:01 م الأربعاء 26 مارس 2025

بيني جانتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن آلاف الإسرائيليين يحتجون في القدس على إقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية والانقلاب على القضاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن زعيم معسكر الدولة بيني جانتس ينضم إلى آلاف المحتجين على التشريع القضائي.

وأكد جانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي، أن إسرائيل على بعد خطوة من حرب أهلية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت ينضم إلى المظاهرات في القدس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيني جانتس إسرائيل إقالة رئيس الشاباك المظاهرات في القدس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية