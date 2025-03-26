

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4883 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4273 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3663 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2848 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2034 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 151874 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34180 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.6 % إلى نحو 3029 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.