إعلام عبري: إسرائيل تحظى بدعم واشنطن لمواصلة القتال في غزة

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر، أن إسرائيل تحظى بالدعم الأمريكي لمواصلة القتال في قطاع غزة، لكن هذا الدعم "لن يكون بلا حدود".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 18 مارس الجاري، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 113 ألفًا آخرين منذ أكتوبر 2023، فضلًا عن سيطرته على 50% من محور نتساريم وسط القطاع.