إعلام عبري: الجيش يسيطر على 50% من محور نتساريم وسط غزة

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 420 هدفا حتى الآن في قطاع غزة منذ استئناف الهجمات.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش يسيطر على 50% من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ غدا مناورات عسكرية واسعة النطاق في القيادة الشمالية، تستمر حتى الخميس المقبل.

وأوضح الجيش أن المناورات ستجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.

وأشار الجيش إلى أن المناورات ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات والقطع البحرية، مشيرا إلى أنها مخططة مسبقا ضمن الخطة السنوية لعام 2025.