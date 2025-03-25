اجتماع دولي في برلين للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي

برلين - (د ب أ)

يجتمع ممثلون من أكثر من 40 دولة والاتحاد الأوروبي في برلين، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في حوار بطرسبرج للمناخ.

ويهدف الاجتماع الدولي إلى التحضير لمؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده في نوفمبر المقبل في مدينة بيليم البرازيلية. وهذا أيضا أول اجتماع وزاري حول قضية حماية المناخ منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن الهدف الرئيسي للاجتماع هو خلق فرص للتعاون الدولي والانتقال السريع نحو اقتصادات صديقة للمناخ.

ومن المتوقع أن تُقدّم الدول الملتزمة باتفاقية باريس لحماية المناخ، والتي يزيد عددها عن 190 دولة، خططها الوطنية الجديدة لحماية المناخ هذا العام للفترة الممتدة حتى عام 2035. وقبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر المناخ العالمي المقبل، سوف تستخدم الأمم المتحدة هذه الخطط لحساب الفجوة بين التدابير المخطط لها والأهداف المتفق عليها دوليا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

ووفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، كان العام الماضي هو الأكثر دفئا على الإطلاق، كما ارتفع مستوى سطح البحر وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية. وجاء في التقرير أن العديد من عواقب الاحتباس الحراري لم يعد بالإمكان إصلاحها، على الأقل لمئات أو آلاف السنين.

وفي عام ٢٠١٥ حدد المجتمع الدولي في العاصمة الفرنسية هدفا يتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف، إن أمكن، على أن يتم إبقاؤه على الأقل دون درجتين مئويتين، مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.

ومنذ عام 2010 يجمع حوار بطرسبرج للمناخ مجموعة مختارة من البلدان كل عام للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام. وتم تسمية الاجتماع على اسم مكان انعقاده الأول في بون، رغم أن الفعالية تقام الآن في برلين.