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انقطاع خدمة الإنترنت في أنحاء سوريا.. وناشطون: السبب غير معروف

05:47 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

انقطاع خدمة الانترنت

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وكالات

أعلنت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.

وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ناشطون عبر منصة "أكس": إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام.

فقد سجل في يناير الماضي انقطاعا في العاصمة دمشق وريفها.

وفي فبراير، كذلك في مطلع مارس الجاري انقطعت خدمة الانترنت في الجنوب لا سيما في السويداء ودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه "عمليات تخريب".

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