بن غفير يهاجم رئيس الشاباك ويطالب بلجنة تحقيق حكومية

وكالات

وجَّه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصف فيها أوامر رئيس جهاز الشاباك بالتحقيق في عمل الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي بأنها "خطيرة وغير قانونية".

وأشار بن غفير إلى أن رئيس الشاباك، رونين بار، جمع معلومات عنه وعن الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون، معتبرًا أن قرار إقالته غير كافٍ، وكان ينبغي اتخاذه بعد فشله في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر.

كما طالب الوزير بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق فيما وصفه بالسلوك غير المقبول لرئيس الشاباك.