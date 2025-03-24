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الهند تجري مناورات بحرية مع دول أفريقية لمواجهة الصين

05:47 م الإثنين 24 مارس 2025

أرشيفية

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نيودلهي (د ب أ)

تعتزم الهند إجراء مناورات بحرية مع العديد من الدول الأفريقية ، في أول تدريبات بحرية من نوعها ،حيث تسعى لمواجهة الوجود الصيني الكبير في المحيط الهندي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تارون سوبتي ، نائب رئيس أركان البحرية الهندية، قوله للصحفيين في نيودلهي اليوم الاثنين، إن نحو عشر دول، من بينها كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وموزمبيق ومدغشقر، ستشارك في المناورات التي ستبدأ في 11 أبريل المقبل.

وأضاف المسؤول الهندي، إن المناورات تنقسم إلى عدة مراحل ، وتشمل استخدام الذخيرة الحية.

وترغب نيودلهي في تعزيز نفوذها في أفريقيا في الوقت الذي تواصل فيه الصين تعزيز روابطها المالية مع دول القارة السمراء.

كما تشعر الهند الواقعة في جنوب آسيا بالقلق من الوجود العسكري المتزايد لبكين في منطقة المحيط الهندي، حيث ترسل الصين سفنًا حربية في مهام خاصة بالتدريب ومكافحة القرصنة مع تمكنها من الوصول إلى القواعد البحرية الرئيسية.

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