تجدد العدوان على غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50 ألف شهيد

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 50 الفًا و82 فلسطينيًا فيما تجاوز عدد المصابين 113,408 جريحًا، بينهم آلاف الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الغارات الإسرائيلية المكثفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينيًا، بينهم 4 شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى إصابة 134 آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود ضحايا ما زالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، مع تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف واستهداف الطواقم الطبية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الشهداء منذ 18 مارس الجاري بلغ 730 شهيدًا و1,367 مصابًا، في وقت تتواصل فيه الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.



وبحسب ما أفادت به صحة غزة، أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر عن استشهاد 15,613 طفلًا.