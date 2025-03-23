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الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

09:23 م الأحد 23 مارس 2025

قصف مجمع ناصر الطبي

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وكالات

أفاد مراسل الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

كان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قال إن حظر إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد "عقابا جماعيا" بحق المواطنين.

وأضاف المفوض العام إن المواطنين بالقطاع يواجهون "حصارا خانقا أطول من ذلك الذي فُرض خلال المرحلة الأولى من الحرب، حيث لا طعام، ولا أدوية ولا ماء ولا وقود".

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