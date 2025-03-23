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جيش الاحتلال: الفرقة 36 تبدأ الاستعداد للدخول إلى غزة

08:03 م الأحد 23 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إن الفرقة 36 تبدأ الاستعداد للدخول إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته استكملت تطويق حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلًا إنه شن غارات جوية على شمال غربي المدينة.

وأصدر جيش الاحتلال، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا لسكان حي تل السلطان، يطالبهم بإخلاء المنطقة فورًا بسبب ما وصفه بـ"عمليات عسكرية جارية".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، خريطة توضح المنطقة التي سيتم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنها أصبحت "منطقة قتال خطيرة".

ووفقًا للبيان، طُلب من السكان مغادرة المنطقة سيرًا على الأقدام عبر ما يُعرف بطريق غوش قطيف باتجاه المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع، حيث تم منع التنقل بالمركبات.

وحذر أدرعي من أن البقاء في تل السلطان أو التحرك عبر طرق أخرى قد يعرض حياة السكان للخطر، مؤكدًا على ضرورة مغادرة المنطقة فورًا.

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