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رئيس الوزراء الكندي الجديد يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل المقبل

07:08 م الأحد 23 مارس 2025

مارك كارني

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل المقبل.

وأوضح كارني، أن دعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة هدفها إجراء تغيير جدي يمكنه من دفع البلاد قدما.

وأشار كارني، إلى أن التعريفات الجمركية غير المبررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإجراءات التجارية تخلق أهم أزمة في حياة الكنديين، مضيفا "ترامب يريد كسرنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا".

وأكد كارني، أنه سيعمل على الحد من الإنفاق الحكومي مع زيادة الاستثمارات لبناء اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أنه سيركز على تحفيز الاستثمار الداخلي خاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمعادن الثمينة.

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مارك كارني رئيس الوزراء الكندي انتخابات تشريعية
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