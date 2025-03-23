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الرئيس الإسرائيلي: دولتنا لن تشهد حربًا أهلية وغير مستعدين للانقسام

05:31 م الأحد 23 مارس 2025

إسحاق هرتسوغ

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وكالات

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، أن بلاده لن تشهد حربا أهلية ولا معارضة لقرار المحكمة بخصوص رئيس الشاباك رونين بار، مضيفا "شعبنا غير مستعد للقبول بالانقسام وأعمال الشغب".

من جانبه، هاجم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب ليل أمس، متهمًا إياها بدفع البلاد نحو حرب أهلية، وقال: "نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه علنًا"، وأضاف: "إذا كان بالإمكان تنظيم تمرد ضريبي، فسنفعل ذلك".

بينما أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار لن يظل رئيسا للشاباك ولن تكون هناك حرب أهلية وإسرائيل ستظل دولة ديمقراطية.

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الشاباك رونين بار
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