فتح تطالب حماس بالتنحي عن حكم غزة.. والأخيرة: لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال

(وكالات)

دعا المتحدث باسم حركة فتح في غزة، منذر الحايك، حركة حماس إلى التنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على "الوجود الفلسطيني"، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتهديدات الاحتلال بتهجير السكان.

وقال الحايك، في بيان صحفي، إن "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".

وأضاف أن حماس يجب أن تغادر المشهد الحكومي، مشددًا على أن "المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".



وفي ردها على هذه التصريحات، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة الحايك، معتبرة أن هذه التصريحات تتماهى مع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة غزة إلى عهدة الاحتلال بشكل غير مباشر.

وقالت الحركة في بيان رسمي: "إن الحديث عن مستقبل الحكم في غزة يجب أن يكون في سياق وطني شامل، وليس في إطار ضغوط الاحتلال ومخططاته، والمقاومة لن تسمح بتمرير مشاريع سياسية مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأضافت حماس أن المقاومة في غزة تدافع عن أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتحقيق أهداف الاحتلال السياسية تحت غطاء وطني زائف.

ودعت الحركة جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصفوف في مواجهة العدوان بدلًا من "افتعال معارك جانبية لا تخدم إلا الاحتلال"، مشددة على أن أي ترتيبات سياسية لما بعد الحرب يجب أن تكون ضمن توافق وطني شامل، وليس عبر تصريحات فردية تخدم أجندات خارجية.