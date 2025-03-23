رسالة من 19 قاضيًا للحكومة الإسرائيلية تطالب بعدم إقالة المستشارة القضائية

وكالات

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 19 قاضيًا ورئيسًا سابقًا للمحكمة العليا طالبوا في رسالة الحكومة بعدم إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.

والمستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارًا قانونيًا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.

وتولت بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.

ويتهم وزراء في الحكومة اليمينية المستشارة القضائية بممارسة سلطتها انطلاقًا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن أكدت ميارا أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدرس التصديق على عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، اليوم الأحد.

وأعلن وزير القضاء ياريف ليفين، يوم 5 مارس الجاري سحب الثقة من بهراف ميارا، وذلك بسبب "سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال"، وفق نص الرسالة التي أرسلها ليفين لسكرتير الحكومة، يوسي فوكس.