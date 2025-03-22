هيئة البث: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا لإقالة رئيس الشاباك

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إسرائيل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك ويتجهون نحو مظاهرة عائلات المحتجزين في غزة.

وأضافت أن الشرطة بدأت تفريق المتظاهرين في القدس بعد إغلاقهم مفترقا حيويا.

كانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن عائلات الأسرى في غزة طلبت لقاءً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب قرار استئناف الحرب، لكنها لم تتلقَ أي رد.

وأشارت القناة إلى أن تل أبيب ومدنًا أخرى شهدت الليلة الماضية أكبر موجة احتجاجات منذ شهور، في ظل تصاعد التوتر السياسي والشعبي.