لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا.

وأضاف "إذا كان ممكنا تنظيم تمرد ضريبي فسنفعل ذلك".

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إنه خلال 48 ساعة سيدفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من القوات إلى قطاع غزة لتوسيع العمليات العسكرية.

وأضافت القناة العبرية، "رغم أن الجيش يعمل في غزة فإن حركة حماس تتمتع بقدرات ويمكنها إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بضم أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها، مع توسيع نطاق العمليات البرية التي أطلقها جيش الاحتلال لتشمل جنوب القطاع.