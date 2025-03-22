وزير الدفاع اللبناني: بدء التحقيق في ملابسات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

بيروت- (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى أن الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، مشدّداً على التصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية.

وأعلن الوزير منسى، "رفض لبنان العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار في نوفمبر الماضي والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية ولا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية".

وطالب "الدول الراعية لاتفاق وقف النار بردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة"، مؤكداً "على أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الأراضي اللبنانية".

ودعا وزير الدفاع " اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والتنبّه لمحاولات الإيقاع بين الجيش اللبناني والأهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الاسرائيلي".

وأكد الوزير منسى أن "الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة أراضيه وحماية حدوده شمالاً وشرقاً وجنوباً".

ولم تتبن أي جهة عملية إطلاق الصواريخ، وعثر الجيش اللبناني على ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، وعمل الجيش على تفكيكها.