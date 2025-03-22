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حماس: مقترح ويتكوف قيد النقاش والاتصالات مستمرة لإتمام الاتفاق

01:29 م السبت 22 مارس 2025

ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط

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وكالات
أكد الناطق باسم حركة حماس، الدكتور عبد اللطيف القانوع، أن مقترح المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، وبعض الأفكار المطروحة يتم مناقشتها مع الوسطاء، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم تتوقف بهدف إتمام الاتفاق.

وأوضح القانوع أن "المعطل للاتفاق هو بنيامين نتنياهو، والعودة لتنفيذه منوطة بموقفه"، لافتًا إلى أنه "يقدم بقاء حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".

وبشأن مستقبل إدارة غزة، أكد الناطق باسم حماس أن الحركة "جاهزة لأي ترتيبات تحظى بالتوافق، ولسنا معنيين بأن نكون جزءًا منها"، مشيرًا إلى أن الحركة وافقت على "تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن حماس"، وأضاف: "لا طموح لدينا لإدارة غزة، وما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".

واتهم القانوع الإدارة الأمريكية بتقديم غطاء لاستئناف الحرب، قائلًا: "استئناف الحرب جاء بغطاء أمريكي، ويجب ألا تتحول إدارة ترامب إلى طرف في الصراع، وإنما تمارس الضغط على الاحتلال للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

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