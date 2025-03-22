مسؤول إسرائيلي: نرفض بقاء حماس في غزة وندرس وقف الغارات بالتفاوض



وكالات

قال ديفيد ويتكوف، المسؤول الإسرائيلي، إن إسرائيل ترفض بقاء حركة حماس في غزة وإدارتها للقطاع، معتبرًا أن ذلك "أمر غير مقبول".

وأضاف ويتكوف، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تسعى لنزع سلاح حماس، مشيرًا إلى أنه في حال تحقق ذلك، فقد يُسمح للحركة بالبقاء في غزة لفترة قصيرة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك مفاوضات جارية لوقف الغارات الإسرائيلية على القطاع، موضحًا أن الحوار قد يكون وسيلة لحل الصراع، كما هو الحال في أي قضايا أخرى.