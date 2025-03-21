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البرهان من ولاية الجزيرة: نتعهد للشعب السوداني بالنصر في الحرب

06:02 م الجمعة 21 مارس 2025

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، نتقدم بخطى ثابتة والمعركة تمضي للأمام.

وأضاف "البرهان" في كلمة له أثناء تواجده في ولاية الجزيرة :"نتعهد للشعب السوداني بالنصر في الحرب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش السوداني أنه استعاد القصر الرئاسي في الخرطوم، والذي يعتبر آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جنود الجيش داخل القصر الرئاسي وهم يحددون التاريخ بأنه اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان، وهو الجمعة.

ويُمثل سقوط القصر الجمهوري - وهو مجمعٌ على ضفاف نهر النيل كان مقرًا للحكومة قبل اندلاع الحرب، ويُخلَّد على الأوراق النقدية والطوابع البريدية السودانية - مكسبًا ميدانيًا آخر للجيش السوداني. وقد حقق الجيش تقدمًا مطردًا في الأشهر الأخيرة بقيادة قائده العام الفريق عبد الفتاح البرهان.

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